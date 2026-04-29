إعلام العدو: تقليص القوات في لبنان ومخاوف من فجوات خطيرة في الجهوزية العسكرية

كشفت وسائل إعلام العدو عن استمرار تقليص جيش العدو الإسرائيلي لانتشاره في لبنان، في ظل مخاوف متزايدة من تعرض قواته لمخاطر ميدانية متصاعدة.

وفي هذا السياق، أشار محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “معاريف” آفي أشكينازي إلى أن القيادة العسكرية باتت تدرك أن كثافة القوات على الأرض قد تجعلها أهدافاً أكثر عرضة للاستهداف.

ولفت إلى وجود ثغرات مقلقة في الجهوزية العسكرية، أبرزها محدودية مخزون صواريخ “حيتس”، نتيجة امتناع المستوى السياسي لفترة طويلة عن تعزيز هذا المخزون.

كما حذّر من ضعف الاستعداد لمواجهة الطائرات المسيّرة الانتحارية المتطورة، لا سيما تلك التي تُشغَّل عبر الألياف الضوئية، والتي تسببت بالفعل بسقوط قتلى في صفوف جيش العدو.

وأكد أن استمرار النهج القائم على تأجيل معالجة التهديدات قد يقود إلى تداعيات خطيرة، قد تصل إلى مستوى “الزلزال”، في إشارة إلى حجم المخاطر التي تواجهها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

المصدر: صحيفة معاريف