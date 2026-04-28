دراسة | تحليل مفاوضات واشنطن وطهران.. توازن أوراق القوة والضعف بين التصعيد والاحتواء

انطلقت المفاوضات بين واشنطن وطهران برعاية باكستانية، بعد 40 يومًا من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، في سياق سياسي وعسكري شديد التعقيد، تقوم فيه أوراق التفاوض على مزيج من عناصر القوة الاستراتيجية والسياسية التي تسعى كل جهة إلى توظيفها لدفع الطرف الآخر نحو تقديم تنازلات. وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات من دون تحقيق أي حسم نهائي، وسط أجواء وُصفت بالسلبية نتيجة اتساع نقاط الخلاف بين الجانبين.

وتتحدد مسارات النتائج النهائية لهذه المفاوضات بناءً على ما يمتلكه كل طرف من أوراق قوة أو نقاط ضعف يمكن للطرف الآخر استثمارها في الضغط أو تقويض المواقف أو دفعها نحو التراجع. وفي هذا السياق، يُطرح احتمال تجدد المفاوضات أو انهيارها، ما يفرض قراءة معمقة لدينامية الصراع التفاوضي بين الطرفين.

وترصد هذه المقاربة عناصر القوة والضعف لدى كل من الولايات المتحدة وإيران، وفق مؤشرات تتعلق بقدرة الاستمرار، وإمكانية التطوير، وسرعة التقدم، والتكلفة، ومدى إدراك الطرف الآخر لها.

المصدر: مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير