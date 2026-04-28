الثلاثاء   
   28 04 2026   
   10 ذو القعدة 1447   
   بيروت 17:59
    لبنان

    المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها دفاعا عن لبنان

      تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها دفاعا عن لبنان وردا على خرق العدو لوقف اطلاق النار.

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار وهدم البيوت في قرى جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:00 الثّلاثاء 28-04-2026 جرّافة عسكريّة إسرائيليّة أثناء قيامها بهدم البيوت في مدينة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الثّلاثاء 28-04-2026‏
      10 ذو القعدة 1447 هـ

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (2):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 13:00 الثّلاثاء 28-04-2026 تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في ساحة بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
      الثّلاثاء 28-04-2026‏

      بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (3):‏

      بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
      ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
      صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

      دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 14:00 الثّلاثاء 28-04-2026 دبّابة ميركافا في ساحة بلدة القنطرة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

      ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

      العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 27-4-2026

      إعلام العدو: الطائرات المسيّرة الانتحارية لحزب الله شكّلت مفاجأة كبيرة في ساحة المعركة

      بالفيديو | المقاومة تستهدف بالمحلقات دبّابتي ميركافا في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان