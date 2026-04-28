المقاومة تستهدف قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان ردًّا على خروقات وقف إطلاق النار وهدم المنازل

ردًّا على خرق العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار عملياته في هدم المنازل في عدد من قرى جنوب لبنان، إضافة إلى الاعتداءات التي طالت بلدات جنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيين، أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت مواقع وتحركات عسكرية إسرائيلية في القطاع الجنوبي.

وفي هذا السياق، استهدفت جرّافة عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بأعمال هدم منازل في مدينة بنت جبيل عبر محلّقة انقضاضية، حيث تم تسجيل إصابة مؤكدة. كما استهدفت المقاومة تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بواسطة محلّقة انقضاضية، وتم تأكيد تحقيق إصابة مباشرة في صفوفه.

كما أفاد البيان باستهداف دبابة من نوع “ميركافا” في ساحة بلدة القنطرة باستخدام محلّقة انقضاضية، مع تسجيل إصابة مؤكدة، بالتوازي مع استهداف تجمّع آخر لجنود العدو في بلدة الطيبة بواسطة سرب من المسيّرات الانقضاضية.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت المقاومة عن إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع “هرمز 900” في أجواء بلدة القنطرة، وذلك بصاروخ أرض–جو.

كما استهدفت المقاومة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع نمر الجمل المستحدث بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكدة.

وتأتي هذه العمليات في سياق ردّ المقاومة على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار، وتوسيع نطاق الاعتداءات في القرى الجنوبية اللبنانية.

وعرض الاعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية ناقلة جند تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان بمحلّقة انقضاضيّة، وذلك يوم الجمعة في 24-4-2026.

المصدر: الاعلام الحربي