بوتين: تلقّيت رسالة من قائد الثورة وأؤكد دعم موسكو لسيادة إيران وتسريع مساعي السلام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تلقّى رسالة من قائد الثورة الإسلامية في إيران، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة سانت بطرسبرغ.

وبحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” عن بيان الكرملين، الذي نُشر عقب الاجتماع في مكتبة “بوريس يلتسين” الرئاسية، أعرب بوتين عن تقديره للرسالة، طالباً من عراقجي نقل شكره إلى قائد الثورة، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

وفي سياق حديثه عن تطورات المنطقة، أشار الرئيس الروسي إلى أن الشعب الإيراني “يكافح بشجاعة وبطولة من أجل استقلاله وسيادته”، مؤكداً متابعة موسكو الدقيقة لمجريات الأحداث.

وشدد بوتين على أن بلاده ستبذل كل ما من شأنه خدمة مصالح إيران وشعوب المنطقة، والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام في أقرب وقت ممكن.

المصدر: وكالة مهر