السفير الروسي لدى بكين: قيمة توريدات الطاقة الروسية للصين بلغت 80 مليار دولار في 2025

أعلن السفير الروسي لدى بكين إيغور مورغولوف أن قيمة توريدات الطاقة الروسية إلى الصين بلغت حوالي 80 مليار دولار في عام 2025.

وأشار السفير في حديث لصحيفة إزفيستيا الروسية، نشر يوم الثلاثاء، إلى أن ذلك يمثل “ثلث التجارة البينية”.

وأضاف أن “روسيا هي منذ عدة سنوات أكبر مصدر للنفط، وفي الفترة الأخيرة للغاز أيضا، إلى السوق الصينية، وهي أيضا ضمن ثلاثة أكبر مصدرين للفحم إليها”.

وتابع: “يجري تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة المشتركة، لا سيما في مجال الطاقة الذرية، وأقيم تعاون وثيق في القطاع التكنولوجي وبشأن الأجندة الخضراء”.

وأكد السفير أن وتائر التعاون الروسي الصيني تسارعت منذ بداية عام 2026، مشيرا إلى أن “تصدير النفط الروسي إلى الصين في الربع الأول من السنة ازداد بأكثر من 30% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025”.

ولفت إلى أن النمو لم يسجل في مارس فحسب على خلفية النزاع في الشرق الأوسط، بل وخلال الأشهر السابقة أيضا.

وأضاف أن هناك زيادة ملموسة لتوريدات الغاز الطبيعي المسال، ويعمل خط أنابيب غاز “قوة سيبيريا” بشكل مستقر.

وأكد أن “كل ذلك دليل إضافي على أن الشراكة الروسية الصينية في مجال الطاقة ثابتة أمام الصدمات الخارجية مثل الأزمة التي تسبب بها العدوان غير المبرر للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران”.

وأردف: “بينما أضر إغلاق مضيق هرمز بسلاسل التوريدات، أثبتت روسيا صفتها كمورد موثوق به لموارد الطاقة إلى الصين وغيرها من الدول”.

المصدر: صحيفة إزفيستيا الروسية