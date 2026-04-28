السفارة العراقية توزع مساعدات على رعاياها في صيدا وحجازي يثمّن الوقفة الأخوية الدائمة للعراق مع لبنان

إستقبل رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي، القائمة بأعمال السفارة العراقية في لبنان السيدة ندى كريم مجول، في زيارة رسمية خصصت للإشراف على توزيع مساعدات إنسانية وعينية على الرعايا العراقيين المقيمين في مدينة صيدا.

حضر اللقاء نائب رئيس البلدية أحمد عكرة، وعضوا المجلس البلدي وائل قصب وأحمد شعيب. و​​خلال اللقاء، أعربت القائمة بأعمال السفارة العراقية ندى كريم مجول عن حرص العراق قيادةً وشعباً على متابعة أوضاع رعاياها في لبنان، مؤكدةً أن ما تقوم به السفارة هو “واجب وطني وخلقي تجاه أبنائنا المغتربين”.

وأشارت مجول في تصريحها إلى أن: ​”هذه المبادرة تأتي في سياق الدور الإنساني الأوسع الذي يلعبه العراق تجاه إخوتنا في لبنان. لقد كان العراق سباقاً دائماً في الوقوف إلى جانب اللبنانيين، وتقديم يد العون للنازحين والمتضررين من الأزمات، إيماناً منا بوحدة المصير والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين”.

رحب حجازي ​من جهته، بالسيدة مجول والوفد المرافق، معبراً عن عمق التقدير لهذه المبادرة، ومثمناً “المواقف التاريخية للعراق الداعمة للبنان”.

وقال: ​”نقدر عالياً هذه الوقفة النبيلة من السفارة العراقية. إن العراق لم يتوانَ يوماً عن مد يد العون للبنان في أصعب الظروف، ومدينة صيدا، التي تحتضن اليوم العديد من العائلات العراقية العزيزة، تعتز بهذه الرعاية المتبادلة. إن مبادرتكم اليوم تترجم عمق العلاقات الأخوية، ونحن في بلدية صيدا نثمن عالياً هذا التعاون الذي يعزز صمود أهلنا في ظل هذه المرحلة الدقيقة”.

​وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدية والسفارة العراقية، في ما خص المساعدات العراقية في شكل عام، وفي شكل خاص ضمان متابعة احتياجات الرعايا العراقيين في صيدا وتذليل أي عقبة قد تواجههم، حيث أكد حجازي أن أبواب البلدية وغرفة عملياتها ستبقى دائماً مفتوحة لتقديم كل التسهيلات الممكنة بالتعاون مع السفارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام