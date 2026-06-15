الذهب يرتفع بأكثر من 1% بعد توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق سلام

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة اليوم الإثنين بعدما قال مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران إن البلدين توصلا إلى ‌اتفاق لإنهاء الصراع بينهما، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.8 في المئة إلى 4297.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، مسجّلا أعلى مستوى له منذ التاسع من يونيو/ حزيران. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 1.9 في المئة إلى 4318.10 دولار.



وقال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون أمس الأحد إن البلدين اتفقا على إطار عمل للسلام ينهي الحرب بينهما، ويرفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز.



وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة “إكس” أن الاتفاق سيُوقّع رسميا يوم الجمعة في سويسرا.



وتراجعت أسعار النفط بأكثر من أربعة في المئة، كما هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 10 أيام عقب الإعلان عن الاتفاق.



وكانت ‌أسعار الذهب تعرّضت لضغوط منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في أواخر ‌فبراير/ شباط.

وتسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في ارتفاع حاد لأسعار النفط العالمية، ما أجّج المخاوف بشأن التضخم، وعزز التوقعات بأن ‌تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



ورغم أن الذهب يُنظر إليه عادة باعتباره أداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جاذبيته عند رفع أسعار الفائدة. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 68 في المئة أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر/ كانون الأول بعد اتفاق السلام، انخفاضا من 69 في المئة في الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز