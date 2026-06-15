تركيا | أنقرة ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي

رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أنه يمثل تطوراً مهماً على طريق تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال أردوغان، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ينظر إلى التفاهم بين واشنطن وطهران بوصفه “تطوراً مهماً” من أجل ترسيخ السلم والهدوء في المنطقة، معرباً عن ارتياحه للتوصل إلى الاتفاق.

وأكد الرئيس التركي تطلعه إلى أن يسهم هذا التطور في توفير مناخ دائم من الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أهمية تجنب التصريحات أو الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر خلال الفترة التي تسبق مراسم التوقيع الرسمي على الاتفاق المقررة يوم الجمعة في سويسرا، كما دعا إلى الحذر من أي محاولات محتملة لعرقلة أو تقويض مسار التفاهم.

وتوجه أردوغان بالشكر إلى قيادتي الولايات المتحدة وإيران على التوصل إلى الاتفاق، مثنياً على جهود الوساطة التي قادتها باكستان، كما أشاد بالدعم الذي قدمته كل من قطر والمملكة العربية السعودية للمساعي الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا التفاهم.

وجدد الرئيس التركي تأكيد بلاده دعم جميع المبادرات الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً على استمرار تركيا في الإسهام في الجهود الدبلوماسية والحلول القائمة على القانون الدولي.

من جهته، رحّب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أنه يشكل محطة مهمة على طريق تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وأعرب فيدان عن أمله في أن تتواصل المباحثات التكميلية بروح بناءة خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالأطراف التي توصلت إلى الاتفاق، وبالدور الذي لعبته باكستان في الوساطة، إلى جانب مساهمات قطر ودول أخرى شاركت في دعم العملية التفاوضية.

وشدد وزير الخارجية التركي على أهمية منع أي محاولات تستهدف عرقلة الاتفاق أو تقويض نتائجه، داعياً جميع الدول المعنية إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد فيدان أن تركيا، بقيادة الرئيس أردوغان، قدمت دعماً كبيراً لهذا المسار منذ بدايته، وستواصل مساندة كل الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: وكالة يونيوز