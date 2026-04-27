وصول سفينة مساعدات تركية إلى مرفأ بيروت مكي والسيد أكدا التوزيع العادل للمساعدات

وصلت إلى مرفأ بيروت، سفينة مساعدات إنسانية مقدمة من تركيا، تحمل على متنها أكثر من ألف طن من المواد الإغاثية والإمدادات الأساسية، في إطار دعم لبنان في مواجهة الأزمات الراهنة وتداعيات العدوان الإسرائيلي.

وتضم الشحنة ٧٢٠٠ خيمة مخصصة للإيواء، وأكثر من ١٠,٠٠٠ طرد غذائي، إضافة إلى ٢٨,٠٠٠ بطانية و١٠٠٠ حقيبة مستلزمات نظافة شخصية، بوزن إجمالي صاف يقدر بنحو ٧٣٠ طنا من المواد الإغاثية.

وكان في استقبال السفينة التركية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، سفير تركيا في لبنان مراد لوتيم، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي.

وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية أن “التضامن التركي مع لبنان يشكل دعما إنسانيا وموقفا سياسيا في لحظة مفصلية”، مشيرا إلى أن “هذه السفينة هي الثانية التي تصل خلال أسبوع واحد، ما يعكس استمرارية الالتزام التركي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وثمن “التنسيق بين الجهات اللبنانية المعنية والوكالة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، لضمان توزيع المساعدات بشفافية ووفق الأولويات والحاجات الملحة”.

من جهتها، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية على أن “هذه المساعدات تأتي في وقت لبنان بأمس الحاجة اليها”، مشيدة بـ”وقوف تركيا الدائم إلى جانب لبنان في السراء والضراء”، مؤكدة أن “الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة، ستضمن إدارة وتوزيع هذه المساعدات بشكل منظم يحفظ كرامة المواطنين ويلبي الأولويات الميدانية”.

أما السفير التركي، فأشار الى أن “هذه الشحنة مخصصة لدعم مؤسسات حيوية، من بينها الجيش اللبناني والهيئة العليا للإغاثة والصليب الأحمر اللبناني، من أجل مساعدتها في مواجهة تداعيات الأزمات المتلاحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام