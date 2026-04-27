أسعار النفط ترتفع وسط محدودية مرور الشحنات عبر مضيق هرمز

ارتفعت اليوم الاثنين أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة مع تعثر محادثات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار محدودية مرور الشحنات عبر مضيق هرمز، ما أبقى على شح المعروض في الأسواق العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار، أي بنسبة 1.3 بالمئة، لتسجل 106.68 دولار للبرميل، بعدما كانت قد تجاوزت في وقت سابق مكاسبها أكثر من دولارين للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 95.35 دولار للبرميل، بزيادة 95 سنتاً أو واحد بالمئة.

وفي موازاة ذلك، ارتفع الذهب بشكل طفيف مدعوماً بانخفاض الدولار، في ظل تقارير تحدثت عن تقديم إيران مقترحاً جديداً لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، ما أعاد تعزيز التوقعات بإمكان خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليبلغ 4726.62 دولار للأونصة، بعد أن كان قد سجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.5 بالمئة في الأسبوع الماضي. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4742 دولاراً.

وقال محللون إن الأسواق تترقب تطورات الأيام المقبلة في ما يتعلق بالمحادثات بين واشنطن وطهران، باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً على حركة الذهب، في وقت يربط فيه المستثمرون بين مسار التهدئة وأداء الأصول الآمنة.

وكانت الأسواق قد تأثرت بتعثر مسار الوساطة الدبلوماسية، بعد إلغاء زيارة كان مقرراً أن يقوم بها مبعوثان أميركيان إلى باكستان، التي تتوسط في محادثات مع إيران، في ظل استمرار الخلافات حول شروط التفاوض وملف الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

المصدر: الفرنسية