أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر… وإيران تستأنف تصدير نفطها

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مواصلةً الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حالة عدم ​اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز حدّت من التراجع.

وانخفضت صباح اليوم العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، ‌إلى 78.80 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 75.80 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان أمس الثلاثاء بنحو خمسة بالمئة للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر، وسط آمال في أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة ​وإيران بتدفق إمدادات النفط عبر المضيق.

من جهته، قال كبير المحللين في «نيسان سكيوريتيز إنفستمنت»، هيرويوكي كيكوكاوا: «تراجعت أسواق النفط وسط توقعات إعادة فتح مضيق هرمز عقب ​اتفاق السلام، لكن المتعاملين امتنعوا عن بيع المزيد في انتظار التفاصيل»، مرجحاً بقاء الخام الأميركي متقلّباً في نطاق ​10 دولارات فوق أو دون 80 دولاراً للبرميل.

وبموجب الاتفاق، ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح ​طهران باستئناف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي جعلته في حكم المغلق منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.

إيران تستأنف تصدير نفطها بعد توقف دام شهرين

في سياق متصل، عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية «تانكر تراكرز» اليوم وذلك قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن الجمعة.

وقال الموقع على منصة «إكس» إن «ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي ديونا وهيرو2، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معا ما مجموعه 3,8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني». وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة.

ولفت الموقع إلى أن «هذه هي أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين».

كما أفادت قناة «Press TV » التلفزيونية الإيرانية في وقت سابق نقلاً عن مصادر بحرية، بأن «ثلاث ناقلات نفط إيرانية وسفينتين تحملان سلعاً إيرانية أساسية عبرت المياه الدولية عقب اتفاق رفع الحصار الأميركي».

وأشارت إلى أن «السفن الخمس (3 ناقلات نفط وسفينتا شحن تجاري) كانت عالقة ومحاصرة لعدة أشهر بسبب الحصار البحري».

المصدر: وكالات