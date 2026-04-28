النفط يكسر حاجز 110 دولارات مع تعثّر المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران

اصلت أسعار النفط العالمية تسجيل مكاسب ملحوظة، اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرافقها من اضطرابات في إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت تقارير سوقية أن خام برنت ارتفع بنسبة طفيفة ليصل إلى مستويات تتجاوز 110 دولارات للبرميل، مسجلاً بذلك سلسلة مكاسب لليوم السابع على التوالي، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى نحو 98 دولاراً للبرميل، مدعوماً بتصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، بعد رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحات إيرانية لإنهاء الجمود، إلى جانب استمرار القيود على حركة الشحن في مضيق هرمز، الذي يُعدّ ممراً حيوياً يمرّ عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز.

كما أشارت بيانات تتبّع السفن إلى تراجع ملحوظ في حركة الناقلات، مع عودة عدد منها إلى الموانئ الإيرانية بسبب الحصار الأميركي، في حين سجلت بعض الشحنات القليلة عبوراً محدوداً للمضيق وسط مخاطر أمنية مرتفعة.

وتعكس التطورات الحالية استمرار حساسية أسواق الطاقة تجاه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مع ترقب المستثمرين لأي إشارات حول مستقبل الصراع وانعكاساته على الإمدادات العالمية.

وكان يعبر المضيق ما بين 125 و140 سفينة يوميا قبل الحرب، لكن ​بيانات تتبع السفن من شركة «كبلر» وتحليل ​الأقمار الصناعية من «سينماكس» يشيران إلى ⁠أن سبع سفن فقط عبرته أمس، ولم تكن أي منها تحمل نفطاً متجهاً إلى السوق العالمية.

المصدر: الفرنسية