بوشكوف: الحملة الأمريكية ضد إيران كانت سيئة الإعداد من الناحية العسكرية

قال رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الاتحاد الروسي السيناتور أليكسي بوشكوف، إن “الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران كانت سيئة الإعداد من الناحية العسكرية”.

وأضاف بوشكوف في مقابلة مع وكالة تاس: “من الناحية العسكرية، كانت هذه الحملة غير جاهزة”.

وأوضح أن تجربة العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا لعبت دورا مضللا في تشكيل النهج الأمريكي تجاه إيران، حيث نظرت واشنطن إلى تلك العملية كنموذج لفعالية “العمليات العسكرية الجراحية الدقيقة”.

وتابع السيناتور قائلا: “إن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرد الفنزويلي الضعيف الذي تمثل في قبول الشروط الأمريكية للسيطرة على صادرات النفط، جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن العملية العسكرية الجراحية الدقيقة هي أداة فعالة لإرغام أي نظام أجنبي على الانصياع للإرادة الأمريكية”.

واختتم بوشكوف “بعد ذلك (النجاح!)، يبدو أن ترامب قرر أن ينفذ سيناريو مشابها في إيران”.

المصدر: وكالة تاس الروسية