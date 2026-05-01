    شارل عربيد في عيد العمال: العامل اللبناني يطالب بكرامةٍ مصونة ودولةٍ تُنصف جهده

      أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد أنّ العامل اللبناني لا يطلب أكثر من حقّه الطبيعي في كرامةٍ مصونة، ودولةٍ تحمي تعبه، واقتصادٍ يُنصف جهده، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان.

      وفي رسالة نشرها عبر منصة “أكس” لمناسبة عيد العمال، توجّه عربيد بالتحية إلى كل عامل “ينهض كل صباح حاملاً قلق الحياة ومسؤولياتها، ويواصل العمل رغم التحديات والغموض”.

      وشدد على أنّ المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة تقتضي إعادة الاعتبار لقيمة العمل والإنتاج، ووضع الإنسان في صلب السياسات والخيارات الاقتصادية.

      ودعا إلى بناء ثقة جديدة تقوم على اقتصاد أكثر عدلاً، ووطن يقدّر جهود أبنائه ولا يخذلهم، مؤكدًا أهمية العمل المشترك للنهوض بالواقع المعيشي.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      سعد الحريري في عيد العمال: نأمل عودة الأمن لإطلاق مسار إعادة بناء الوطن

      نواف سلام في عيد العمال: سنواصل العمل لتحسين ظروف حياتكم واستعادة الاستقرار

      الرئيس عون في عيد العمال: ماضون في تحسين أوضاعكم وتعزيز حقوقكم رغم التحديات

