العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاحد 26-4-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 26/04/2026، 5 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- الساعة 02:00 ردًا على استهداف القرى في جنوب لبنان بقذائف المدفعيّة، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مربض المدفعيّة المستحدث التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

2- الساعة 09:40 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 10:10 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة قوّة إخلاء تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

4- الساعة 11:55 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في تلّ النحاس عند أطراف بلدة كفركلا بصاروخ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:45 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابة ميركافا في ساحة بلدة الطيبة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي