محمد رضا عارف: وضع إيران ومكانتها في المنطقة والعالم سيتغيران بعد الحرب

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية “محمد رضا عارف”، إن وضع ومكانة إيران بعد هذه الحرب سيتغيران في المنطقة والعالم، كما أن وضع الجامعات والمراكز العلمية ومكانتها سيتحسن مع تغير أوضاع البلاد.

وأضاف أنه يمكن تحويل إيران، التي خضعت للعقوبات طوال أربعين عاماً، في مرحلة ما بعد الحرب إلى دولة قادرة على فرض العقوبات.

وأدان عارف، خلال زياراته الميدانية إلى معهد باستور الإيراني، والشركة الوطنية الإيرانية للغاز، وجامعة شريف الصناعية، الهجمات التي استهدفت البنى التحتية العلمية والصحية وقطاع الطاقة في البلاد.

وأكد أن المراكز المتضررة ستُعاد إعمارها بمساعدة الحكومة والمتبرعين والمحسنين، مشددًا على أن الجامعات والمراكز العلمية يجب أن تُستعاد وتنهض بشكل أفضل من السابق.

