سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من البلدات والمناطق في جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وافاد مراسل المنار في الجنوب ان طائرات الاحتلال الاسرائيلي اغارت على بلدات بنت جبيل وحداثا والسلطانية وخربة سلم ووادي زبقين والسهل الزراعي بين بلدتي الشعيتية والقليلة في الجنوب.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن نتنياهو أوعز للجيش بتنفيذ غارات على مناطق تقع خارج الخط الأصفر في لبنان.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة عبر تنفيذ غارات على مختلف المناطق في جنوب لبنان إضافة الى تفجير منازل في القرى الحدودية، في المقابل تواصل المقاومة الرد على الخروقات عبر استهداف تجمعات جنود وآليات جيش الاحتلال في جنوب لبنان، إضافة الى قصف مستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

