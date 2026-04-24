الجمعة   
   24 04 2026   
   6 ذو القعدة 1447   
   بيروت 21:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ناقلة نفط خاضعة “للعقوبات” الأمريكية تجتاز مضيق هرمز وترسو قبالة السواحل الإيرانية

      أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن بيانات تتبع بحري، بأن ناقلة نفط عملاقة (سوبر تانكر) تخضع للعقوبات الأمريكية، تدعى “كوبا” (يوري)، وترفع علم كوراساو، اجتازت مؤخراً مضيق هرمز، وألقت مرساها شرق جزيرة لارك الإيرانية، وذلك على الرغم من الحصار البحري الذي تزعم الولايات المتحدة فرضه على المضيق.

      وتُدرج هذه الناقلة على قوائم العقوبات الأمريكية منذ عام 2024، بسبب قيامها بشحن شحنات نفط إيرانية إلى الصين.

      وتدّعي واشنطن أنها تفرض حصاراً بحرياً على مضيق هرمز، وتمنع السفن المرتبطة بطهران من عبوره. غير أن التقارير تؤكد أن العديد من السفن الإيرانية تمكنت حتى الآن من الخروج من المضيق أو دخول المنطقة عبر هذا الممر المائي.

