الجمعة   
   24 04 2026   
   6 ذو القعدة 1447   
   بيروت 07:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ماكرون يتمسك بمليارات أوكرانيا ويدعو لإنهاء حصار مضيق هرمز

      أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال القمة الأوروبية غير الرسمية المنعقدة في جزيرة قبرص، أن الأولوية الراهنة تكمن في اتخاذ قرارات حاسمة قصيرة الأجل لدعم أوكرانيا، وعلى رأسها تثبيت قروض بقيمة 90 مليار دولار.

      كما شدد ماكرون على ضرورة المضي قدماً في حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو لضمان استمرار الضغط الدولي.

      وفي سياق التوترات الإقليمية، دعا الرئيس الفرنسي مجدداً إلى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، محذراً من استمرار الحصار الذي يفرضه الصراع الحالي، ومشدداً على أن عودة الملاحة يجب أن تتم بشكل منظم يضمن حرية التجارة العالمية بعيداً عن سياسات الحصار المستهدف التي خنقت إمدادات الطاقة مؤخراً.

      المصدر: وكالة يونيوز

