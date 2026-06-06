تحذير روسي: أزمة مضيق هرمز قد تمتد إلى “نقاط اختناق” أخرى في العالم



حذر الرئيس التنفيذي لشركة “روس نفط” الروسية إيغور سيتشين من أن أزمة مضيق هرمز قد تفتح الباب أمام استهداف “نقاط اختناق” أخرى في سلاسل الإمداد اللوجستية العالمية.



وجاء ذلك خلال تقديمه تقريرا بعنوان “بداية النهاية أم نهاية البداية: ما الذي تبقى في قاع صندوق باندورا؟” ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

وقال سيتشين، الذي يقود أكبر شركة نفط روسية: “تشكل أزمة هرمز سابقة خطيرة. من الواضح الآن أن نقاط الاختناق الأخرى في الخدمات اللوجستية العالمية قد تجد نفسها تحت التهديد، وتشمل: مضيق ملقا، وباب المندب، ومضيق جبل طارق، ورأس الرجاء الصالح، والمضائق الدنماركية والتركية، بالإضافة إلى قناتي السويس وبنما”.



وأضاف: “هذه الممرات ذات أهمية حاسمة ليس فقط لقطاع الطاقة العالمي (حيث يمر عبرها كامل حجم الإنتاج العالمي للنفط تقريبا)، بل للتجارة العالمية بأسرها”.



وعلى صعيد متصل، شدد سيتشين على الدور الخاص لمنطقة القطب الشمالي في ظل أزمة هرمز، معتبرا إياه ممرا لوجستيا موثوقا.



وقال: “نرحب بمحاولات بعض الدول إنشاء طرق بديلة، لكن بالنظر إلى احتياجات التجارة العالمية، فإن دور القطب الشمالي فريد. في هذه الظروف، لا تصبح أهميته استراتيجية فقط كمصدر للموارد، بل وقبل كل شيء كممر لوجستي آمن وموثوق”.

المصدر: روسيا اليوم