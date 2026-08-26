ستة أشهر على إغلاق مضيق هرمز: التجارة البحرية تراجعت 85% وآلاف البحارة عالقون

لا يزال مضيق هرمز الاستراتيجي يواجه حالة من الشلل إلى حد شبه كامل في حركة الملاحة البحرية بعد مرور 6 أشهر على اندلاع المواجهات في منطقة “الشرق الأوسط”، ما أسفر عن تراجع حركة ناقلات السلع الأساسية إلى أقل بكثير من مستوياتها الاعتيادية، فضلاً عن بقاء آلاف البحّارة عالقين في مياه الخليج.

وكان نحو خُمس الصادرات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق قبل إغلاقه في الأول من آذار/مارس الماضي، والذي جاء رداً على الضربات الأميركية – الإسرائيلية المشتركة في شباط/فبراير. ومع اندلاع الحرب، وجّه حرس الثورة في إيران تحذيراً يخص “منطقة خطرة” تمتد على مساحة 1400 كيلومتر مربع، يُشتبه في احتوائها على ألغام.

وأظهر تحليل أجرته وكالة “فرانس برس” لبيانات منصة “كبلر” لتتبع حركة الملاحة، أن متوسط حركة عبور سفن نقل السلع الأولية انخفض إلى 10 رحلات يومياً فقط، مقارنة بـ95 رحلة يومياً خلال شهر شباط/فبراير. وعلى الرغم من الملاحة ارتفعت موقتاً إلى 36 رحلة يومياً إثر مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في حزيران/يونيو، إلا أنها عادت وانخفضت مجدداً إلى متوسط 15 رحلة يومياً مع تجدد الأعمال القتالية المتقطعة بين 8 تموز/يوليو و22 آب/أغسطس.

وعلى عكس ما كان عليه الحال قبل الحرب، حيث كانت السفن تعبر بحرية عبر المسار الأوسط المعتمد من المنظمة البحرية الدولية، فرض الواقع الميداني مسارين منفصلين، أحدهما شمالي بمحاذاة الساحل الإيراني، هو المسار الوحيد الذي تعتمده طهران، والآخر جنوبي بين الساحل العُماني والمناطق التي يُحتمل إغلاقها بالألغام.

وشهدت الفترة الممتدة بين 17 حزيران/يونيو و7 تموز/يوليو عبور 9 سفن يومياً عبر المسار الإيراني و8 سفن عبر المسار العُماني، فيما استخدمت بقية السفن مسارات غير محددة أو الممر التقليدي المعتمد من المنظمة البحرية الدولية.

غير أنه وبحسب شركة “كبلر”، فإن نحو ثلثي عمليات العبور تحوّلت إلى “مجهولة المسار” منذ انهيار وقف إطلاق النار في 8 تموز/يوليو، مقارنة بأقل من 1% قبل الحرب. وتعود هذه الضبابية إلى إيقاف أجهزة التتبع، أو التعرض للتشويش على الإشارات، أو غياب صور الأقمار الصناعية.

هذا وأكدت المنظمة البحرية الدولية لـ”فرانس برس” أن نحو 6 آلاف بحّار وما يقارب 500 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج منذ بدء الحرب.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك “مناقشات جارية” بهدف تأمين مسار بحري آمن للسفن العالقة، مبيّنة أن نجاح هذه المبادرات يعتمد بشكل مباشر على مدى “خفض التصعيد في المنطقة”.

وكانت المنظمة قد أطلقت مبادرة في حزيران/يونيو الماضي لإجلاء أكثر من 11 ألف بحّار، إلا أنها توقفت سريعاً عقب استهداف إحدى السفن، علماً أن الفترة الماضية شهدت مقتل ما لا يقل عن 20 بحّاراً وعاملاً في الموانئ.

المصدر: أ ف ب