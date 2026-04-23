الخميس   
   23 04 2026   
   5 ذو القعدة 1447   
   بيروت 02:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    ايران | احتجاز القوات البحرية سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى السواحل الإيرانية

      اعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاربعاء، عن توقيف سفن حاويات مخالفة في مضيق هرمز، وذلك على يد قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي.

      وتمت عملية التوقيف في عرض البحر، حيث قامت الوحدات البحرية التابعة للحرس الثوري بالتعامل مع السفن المعنية ضمن إجراءات، تأتي في إطار فرض القوانين البحرية ومواجهة الانتهاكات.

      و أعلنت بحرية الحرس الثوري احتجاز سفينتين مخالفتين ونقلهما إلى السواحل الإيرانية. وهما “MSC-FRANCESCA” (المرتبطة بالكيان الصهيوني) و”EPAMINODES”، واقتيادهما إلى السواحل الإيرانية، وذلك بسبب إبحارهما دون التصاريح اللازمة وتلاعبهما بأنظمة الملاحة، مما عرّض أمن الملاحة البحرية للخطر. وأكدت القيادة أن الإخلال بالنظام والسلامة في مضيق هرمز يعد خطاً أحمر.

      المصدر: وكالة يونيوز

