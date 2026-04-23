ايران | احتجاز القوات البحرية سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى السواحل الإيرانية

اعلنت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاربعاء، عن توقيف سفن حاويات مخالفة في مضيق هرمز، وذلك على يد قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الاسلامي.

وتمت عملية التوقيف في عرض البحر، حيث قامت الوحدات البحرية التابعة للحرس الثوري بالتعامل مع السفن المعنية ضمن إجراءات، تأتي في إطار فرض القوانين البحرية ومواجهة الانتهاكات.

و أعلنت بحرية الحرس الثوري احتجاز سفينتين مخالفتين ونقلهما إلى السواحل الإيرانية. وهما “MSC-FRANCESCA” (المرتبطة بالكيان الصهيوني) و”EPAMINODES”، واقتيادهما إلى السواحل الإيرانية، وذلك بسبب إبحارهما دون التصاريح اللازمة وتلاعبهما بأنظمة الملاحة، مما عرّض أمن الملاحة البحرية للخطر. وأكدت القيادة أن الإخلال بالنظام والسلامة في مضيق هرمز يعد خطاً أحمر.

