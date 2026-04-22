حرس الثورة: جاهزية عالية وضربات نوعية ترسم معادلات جديدة في المنطقة

أكد حرس الثورة الإسلامية في بيان له أن الشعب الإيراني يواصل دعمه للقوات المسلحة، مشيداً بما وصفه بالقدرات الاستراتيجية المتقدمة التي يمتلكها الحرس إلى جانب باقي القوات، والتي قال إنها أسهمت في مواجهة التحديات الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن العمليات الصاروخية والطائرات المسيّرة شكّلت عنصراً أساسياً في المعركة، معتبراً أنها أدت إلى إضعاف قدرات الخصوم وإرباك منظوماتهم العسكرية.

ولفت إلى أن الحضور الشعبي المستمر خلال الفترة الماضية عكس مستوى الدعم الداخلي، واعتبره عاملاً مؤثراً في تعزيز صمود الجبهة الداخلية.

وأوضح أن الحملات الإعلامية التي تستهدف الحرس تأتي، بحسب البيان، نتيجة لدوره في مختلف الميادين، لا سيما في ما وصفه بـ”الحرب المعرفية”، مشيراً إلى أن هذه الأدوار ساهمت في تحقيق إنجازات على أكثر من مستوى.

كما تحدث عن تنفيذ عمليات مركبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، قال إنها استهدفت مواقع وبنى تحتية عسكرية، وأسهمت في تغيير مسار المواجهة وفرض معادلات جديدة.

وشدد البيان على أن الحرس الثوري في حالة جهوزية عالية، وماضٍ في تطوير قدراته، مؤكداً استعداده للرد على أي تهديد محتمل.

وختم بالتأكيد على أن التطورات الأخيرة قد تمهد لمرحلة إقليمية جديدة، مع استمرار التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار وفق ما ورد في البيان.

المصدر: موقع المنار