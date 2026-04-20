رابطة موظفي الإدارة العامة: للتكاتف والعمل الجاد من أجل حماية حقوق الموظف وصون كرامته

طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة بـ”التكاتف وشدّ الهمم، فإن هذه المرحلة دقيقة وتحثّ على الاستعداد للمرحلة المقبلة بروح عالية من المسؤولية والتضامن، بما يعزّز صمود الموظف واستمرارية المرفق العام”، واعلنت في بيان ان “هذه المرحلة الدقيقة تتطلّب منّا جميعاً الوقوف صفاً واحداً دعماً لتحصيل حقوقنا المشروعة والتي نعمل عليها بكل جدّية، وفي مقدّمها: تحسين الأجور بما يضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، منح جميع العاملين في الإدارة العامة مساعدة مالية استثنائية ولمرّة واحدة تعادل المستحقات التي يتقاضاها الموظف شهرياً، مراعاةً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اضافة الى تعديل بدل النقل ورفعه ليصبح /1,500,000/ ل.ل. عن كل يوم حضور، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات”.

ودعت الى “إعادة النظر بتسعيرة المحروقات المعتمدة بما يخفّف الأعباء عن كاهل الموظفين، وتأمين الحد الأدنى من مقوّمات الاستقرار الوظيفي والاجتماعي والإسراع بدفع الرواتب الستة المتأخرة”، مؤكّدة “أهمية العمل بروح الفريق الواحد، لما فيه مصلحة الموظف والإدارة العامة على حدّ سواء”.

وناشدت المسؤولين في الإدارات العامة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزّأ من هذا الجسم الوظيفي ويعانون كما يعاني الموظف من تداعيات الغلاء المعيشي، “تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والإدارية والتعاون الجدي لما فيه المصلحة العامة”، وطالبت بـ”اعتماد إجراءات مرحلية مرنة في العمل خلال هذه الفترة من خلال تأمين الحضور مداورة على ألا يتجاوز ٥٠% من أيام العمل الفعلية، وذلك مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة وتخفيفاً للأعباء عن كاهل الموظفين بحيث لم يعد الموظف قادرا على الحضور بشكل يومي”.



وشددت على “ضرورة دعم تعاونية الموظفين بشكل أساسي لتحسين التغطية الطبية وزيادة المنح المدرسية”، مؤكّدة أنّ “هذه الإجراءات تبقى موقتة، بانتظار اتخاذ خطوات جدّية وسريعة لمعالجة المطالب المحقّة وعلى رأسها تعديل بدل النقل بما يتلاءم مع الواقع المعيشي الحالي”، لافتة الى أنّ “عدم التجاوب مع هذه المطالب ضمن مهلة معقولة سيضطرّها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة، سيتم الإعلان عنها في حينه بما يحفظ حقوق الموظفين وكرامتهم”.

وقالت :”إننا اليوم أمام مسؤولية مشتركة، تتطلّب من الجميع التكاتف والعمل الجاد من أجل حماية حقوق الموظف وصون كرامته، بما ينعكس إيجاباً على انتظام العمل في الإدارة العامة وخدمة المواطنين. معاً نكون أقوى ومعاً نحصّل حقوقنا”.