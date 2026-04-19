بزشكيان وشريف بحثا بملف المفاوضات والوضع الإقليمي

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في ملف المفاوضات الإيرانية الأميركية والمسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار، كما تناول البحث الوضع الإقليمي الراهن.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن “شريف اطلع بزشكيان على لقاءاته الأخيرة مع عدد من قادة العالم، بمن فيهم السعودية وقطر وتركيا”، وتابع أن “شريف أجرى مع بزشكيان محادثة ودية وبنّاءة تناولت تطورات الوضع الإقليمي”.

وأكد شريف أن “بلاده، بدعم من أصدقائها وشركائها، تظل ملتزمة بالكامل بدورها كوسيط نزيه وصادق لتحقيق سلام دائم واستقرار إقليمي”.

بدورها، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن “بزشكيان أكد لرئيس وزراء باكستان أن استمرار الحصار البحري الأميركي انتهاك لوقف إطلاق النار”، وأكد “عزم إيران على الدفاع في مواجهة أي مغامرة جديدة لأميركا وإسرائيل”، وشدد على أن “استمرار الحصار والتهديدات الأميركية يكشف سعي أميركا إلى خيانة الدبلوماسية”.

