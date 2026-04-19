العميد موسوي: نقوم حاليًا بتحديث منصات إطلاق الصواريخ

قال قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الايراني العميد سيد مجيد موسوي “إننا خلال فترة توقف إطلاق النار، نقوم بإعادة بناء المخزون الصاروخي والطائرات المسيّرة بسرعة تفوق ما كانت عليه في الماضي”.

وكتب في صفحته الشخصية: “خلال فترة توقف إطلاق النار، سرعتنا في تحديث وملء منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة تفوق ما كانت عليه حتى قبل الحرب. ونحن نعلم أن العدو عاجز عن تهيئة هذه الظروف لنفسه، ويضطر إلى جلب الذخيرة بشكل متقطع من الجانب الآخر من العالم”.

وقال “لقد خسروا هذه المرحلة من الحرب أيضًا! لقد خسروا المضيق، وخسروا لبنان والمنطقة”.