    عربي وإقليمي

    العميد موسوي: نقوم حاليًا بتحديث منصات إطلاق الصواريخ

      قال قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الايراني العميد سيد مجيد موسوي “إننا خلال فترة توقف إطلاق النار، نقوم بإعادة بناء المخزون الصاروخي والطائرات المسيّرة بسرعة تفوق ما كانت عليه في الماضي”.
      وكتب في صفحته الشخصية: “خلال فترة توقف إطلاق النار، سرعتنا في تحديث وملء منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة تفوق ما كانت عليه حتى قبل الحرب. ونحن نعلم أن العدو عاجز عن تهيئة هذه الظروف لنفسه، ويضطر إلى جلب الذخيرة بشكل متقطع من الجانب الآخر من العالم”.

      وقال “لقد خسروا هذه المرحلة من الحرب أيضًا! لقد خسروا المضيق، وخسروا لبنان والمنطقة”.

      العدو الصهيوني خرق وقف اطلاق النار في عدد من القرى الحدودية

      مسؤولون باكستانيون: الترتيبات جارية لعقد محادثات بين واشنطن وطهران في الأيام المقبلة

      مراسل المنار: دبابات العدو المتمركزة في بلدة دير سريان تستهدف بلدتي القصير وعدشيت القصير بعدد من القذائف

