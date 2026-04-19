أرسلان: الفضل الأول والأخير في وقف النار يعود للمفاوضات الأميركية الإيرانية

أكد رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان في منشور على حسابه الخاص على “إكس”: “إنّ الحديث عن نزع سلاح المقاومة بالقوّة هو هراء سياسي، ويدلّ على سذاجةٍ ما بعدها سذاجة. لبنان لا يُحكَم إلا بالوفاق والتوافق، ونظامنا السياسي هشّ لدرجة تفوق الخيال. أمّا وحدتنا الوطنية، التي تُحصّن أي قرار، فهي مع الأسف الشديد مفقودة بالكامل، وهذا أكثر ما يُخيفني ويجب الانتباه إليه…”.

وتابع: “وقف إطلاق النار الذي نعيشه، الفضل الأول والأخير فيه يعود إلى المفاوضات التي حصلت وتحصل في باكستان بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. فلنتواضع ونتلاحم، ولنُرسّخ الألفة والمحبة والتعاون بين جميع مكوّنات البلد، ولنعضّ على الجراح من أينما أتت، ولا نتبرّع بمواقف مجانية لا تمتّ بصلة بين الطموح والتمنيات وبين القدرة على التنفيذ”.

وختم أرسلان : “أخيرًا، لنتّبع مقولة أسلافنا: عند اختلاف الدول احفظ رأسك. ولنعترف بالحقائق مهما كانت مُرّة، ولو كانت في كثير من الأحيان لا تُعجب البعض، فالحقيقة تبقى حقيقة مهما حاولنا إنكارها، وليس باستطاعتنا أن نُغيّرها بشيء. بعد كل هذا، لا شيء يحدّ من أي خسارة إلا وحدتنا الداخلية فوق كل اعتبار”.

المصدر: الوكالة الوطنية