اعلام العدو: مقتل جندي اسرائيلي واصابة 9 اخرين في جنوب لبنان نتيجة انفجار عبوة ناسفة

تحدثت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي الاحد، عن “حدث أمني صعب” تعرّض له جنود العدو في جنوب لبنان، هو ليس الاول من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيّز التنفيذ فجر الخميس.

وأعلنت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي عن “مقتل الجندي الاحتياطي ليدور بورات، واصابة 9 جنود آخرين”.

وفي تفاصيل الحادث بحسب اعلام الاسرائيلي ان قوات اللواء 769 تعمل في منطقة خط المواجهة جنوب لبنان لإزالة التهديد عن سكان الشمال.



وخلال عملية نفذتها قوة من الكتيبة 7106 في قرية كفر كلا قرب المطلة، صعدت مركبة هندسية من طراز D-9 تابعة للقوة على عبوة ناسفة تابعة لحزب الله، أُصيبت قوة أخرى من الجنود كانت متواجدة في مكان قريب لأغراض أمنية، جراء انفجار العبوة الناسفة.



وعلى اثر انفجار العبوة الناسفة قتل على الفور الجندي ليدور بورات في الحادث، وأُصيب 9 جنود آخرون أحدهم بإصابة خطيرة، وأربعة بإصابات متوسطة، وأربعة بإصابات طفيفة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى.



وتجدر الاشارة الى ان الجيش الإسرائيلي لا يزال يحقق في وقت وضع العبوة الناسفة في الموقع، وما إذا كان هذا انتهاكًا لوقف إطلاق النار.

المصدر: موقع المنار