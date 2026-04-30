    جيش الاحتلال “الإسرائيلي” يعترض سفن مساعدات لأسطول الصمود متجة إلى غزة

      أفاد ناشطون ضمن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة أن زوارق عسكرية “إسرائيلية” اعترضت سفن مساعدات متجة إلى غزة، ووجّهت أسلحة وأشعة ليزر نحوها وسط تشويش على الاتصالات.

      وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام العدو أن سلاح البحرية بدأ بالسيطرة على سفن الأسطول، مشيرة إلى أن العملية تجري على بُعد مئات الكيلومترات من السواحل.

      وبحسب التقديرات “الإسرائيلية” فإن الأسطول يضم الأسطول نحو 100 سفينة وعلى متنها قرابة 1000 ناشط، فيما بدأت عملية السيطرة في المياه الدولية قرب جزيرة كريت. كما أفادت التقارير بأن البحرية الإسرائيلية سيطرت حتى الآن على 7 سفن من أصل 58.

      ونقل إعلام العدو عن مسؤول “إسرائيلي” قوله إن هذه العملية تعد الأبعد والأكثر تعقيداً لسلاح البحرية منذ بداية الحرب

      من جهته، أعلن “أسطول الصمود العالمي” أن معظم قواربه في البحر المتوسط تتعرض لتشويش على الاتصالات.

      المصدر: موقع العهد

