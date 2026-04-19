اعلام العدو: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة خلال وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

اعلنت وسائل اعلام العدو عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة ناسفة خلال وقف إطلاق النار، حيث وصفت تفاصيل الحادث بالخطير في لبنان.

والتفاصيل كشف اعلام العدو ان أمس، حوالي الساعة 11 صباحًا، دخلت قوة احتياطية من اللواء 226 العاملة في بلدة الجبيّن (مقابل كيبوتس أيالون جنوب غرب لبنان) لتفتيش منزل خاص في أحد الأحياء، ولسبب لا يزال قيد التحقيق، لم تنتبه القوة إلى أن المنزل مفخخ، فانفجرت عبوة ناسفة قوية على المقاتلين داخله، مما أدى إلى انهيار جزئي، أُصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة ونُقلوا جوًا إلى المستشفيات، وأُعلن عن وفاة أحدهم بعد عدة ساعات.

واشارت وسائل اعلام العدو الى ان “القيادة الشمالية لا تعرف متى زُرعت العبوة الناسفة، كما أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان قد تم تفجيرها عن بُعد، وتشير التوقعات الأولية إلى أن هذه العبوة لم تُفجّر عن بُعد”، مشيرة الى ان “الحادثة تُذكّرنا للأسف بما حدث في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.”

