متكي يرد على ممثل البحرين في مجلس الأمن: أنتم شركاء في العدوان على بلادنا

صرّح رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد بين المجالس في إيران منوشهر متكي، ردًا على تصريحات ممثل البحرين في مجلس الأمن، بأن البحرين شريكة في العدوان الصهيو-أمريكي على إيران.

وفي رد على تصريحات ممثل البحرين في مجلس الأمن، قال متكي: “لماذا أسستم قاعدة الأسطول الخامس في البحرين إذًا؟”، وأضاف متكي: “كأن كلمة ممثل البحرين الوقحة صادرة عن ممثل أميركا أو إسرائيل”.

وتابع: “40 عامًا وأنتم تدفعون رواتب الإرهابيين الأميركيين الذين أسسوا قواعدهم لتهديد الأمن الإيراني. لماذا أسستم قاعدة الأسطول الخامس الذي يُستخدم للعدوان على الأهداف المدنية والصناعية؟”

وأشار متكي إلى أن مدينة البحرين الصغيرة، “وهبت 3 ملايين متر مربع من أراضيها، والبنية التحتية من المطارات والفنادق وغيرها للولايات المتحدة”، مضيفًا: “أنتم شركاء في العدوان على بلادنا”.

المصدر: قناة العالم