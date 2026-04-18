أبو آلاء الولائي: وقف إطلاق النار في لبنان رضوخ لشرط إيران وصمود المقاومين البواسل

أكد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء العراقية أبو آلاء الولائي أنه “بخلاف المسرحية الهزيلة التي حاولت إدارة الشر الأميركية إظهارها، بأن وقف إطلاق النار في لبنان جاء على إثر رعايتها لمحادثات مباشرة بين السلطة اللبنانية والكيان الغاصب، فإن الواقع الميداني يثبت أن الحقيقة الجلية هي رضوخ الاحتلالين الأميركي والصهيوني أمام صمود المقاومين البواسل في حزب الله وإصرار الجمهورية الإسلامية في إيران على شرط إيقاف إطلاق النار في لبنان كجزء أساسي لاستكمال مسار اتفاق النصر المرتقب لإيران العظمى”.

وشدد الولائي على أن المنتصر الأكبر في إيقاف إطلاق النار بلبنان هو المقاومة العتيدة وثباتها وتنكيلها بالعدو، فضلًا عن الدعم الصادق والأصيل للجمهورية الإسلامية، أما الخاسر الأكبر فهو الاحتلالان ومن بعدهما الحكومة اللبنانية التي قدمت تنازلات مؤسفة دون مبرر.

