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   22 ذو الحجة 1447   
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    مراسل المنار: معلومات عن ارتقاء شهيد وعدد من الجرحى في غارة على بلدة خربة الدوير

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