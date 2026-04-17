الجهاد الإسلامي: هذه الملحمة البطولية ستكون لها انعكاساتها على كل ساحات المواجهة مع الكيان الغاصب

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان اليوم الجمعة “للشعب اللبناني عموماً، ولإخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان وحزب الله، قيادة ومجاهدين وكوادر، خصوصاً، بهذا الصمود البطولي على الحافة الأمامية في الجنوب اللبناني، مسطرين أروع الملاحم في مواجهة آلة القتل والتدمير الهمجية الإسرائيلية، ونشيد بإنجاز وقف إطلاق النار، وإفشال العدو من تحقيق أهدافه في الميدان”.

وقالت إن “هذه الملحمة البطولية رسمت على مدى ستة وأربعين يوماً معالم مرحلة جديدة من المقاومة ستكون لها انعكاساتها على كل ساحات المواجهة مع الكيان الغاصب والمحتل. لقد وضعتم، بسواعدكم وتضحياتكم العظيمة وبصمود شعبكم الأبي، حدّاً لجبروت آلة القتل الهمجية، وأفشلتم جميع مخططاته التوسعية، وأسقطتم أوهام فرض الهيمنة على شعوب أمتنا”.

وتابع “إننا إذ نتوجه إليكم وإلى مجاهديكم الأبطال وإلى شعبكم الصابر والصامد بتحية إجلال وإكبار، فإننا نسأل الله أن يتغمد جميع الشهداء برحمته الواسعة، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وعلى النازحين بالعودة الآمنة، وأن يحمي لبنان وشعبه”.

المصدر: موقع المنار