الجيش اللبناني: نجدّد دعوة المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية وذلك في ظل عدد من الخروقات “الإسرائيلية” للاتفاق

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بدعوة المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، جددت قيادة الجيش اللبناني دعوتها المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق، وقد سجل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع يطال عددًا من القرى.

‏وشددت قيادة الجيش في بيانها “على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنّب الاقتراب من المناطق الخطرة”.

‏

واضاف البيان “كما تستمر قيادة الجيش في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين”.

المصدر: موقع المنار