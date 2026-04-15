المقاومة الإسلامية: مقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة اثر كمين في بنت جبيل

افاد الاعلام الحربي بأن مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان فجّروا عبوّة ناسفة في قوة من جيش العدو، خلال تقدمها باتجاه الاحياء الجنوبية الغربية لمدينة بنت جبيل.

وفي التفاصيل، التي أوردها بيان للمقاومة الاسلامية، فقد أشار إلى أنه في إطار التصدّي لمحاولة توغّل جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل، وأثناء محاولة قوّة من الكتيبة 101، لواء المظليين، التقدّم من بلدة مارون الراس باتجاه الأحياء الجنوبيّة الغربيّة لمدينة بنت جبيل فجر الثلاثاء 14-04-2026، وعند وصول القوّة إلى نقطة المقتل في كمين معدّ مسبقًا، فجّر المجاهدون عبوّة ناسفة فيها، ثم خاضوا اشتباكًا معها من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة ما أسفر عن وقوع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأوضح البيان “عمد جيش العدو إلى سحب الإصابات من منطقة المكمن تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف باتّجاه بلدة مارون الراس ومنها إلى الداخل الفلسطينيّ المحتلّ باستعمال المروحيّات، في المقابل استهدفت مدفعيّة المقاومة منطقة الإخلاء بالصواريخ والقذائف المدفعيّة”.

وفي بيان سابق، فقد قصفت المقاومة تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل للمرّة الثانية بعشر دفعات من الصّليات الصاروخيّة.

وأكدت المقاومة إن هذا الردّ سيستمرّ إلى أن يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأمريكيّ على بلدنا وشعبنا.

المصدر: الاعلام الحربي