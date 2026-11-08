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    الإسعاف والطوارئ في غزة: شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

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