لجنة الأسير سكاف: التفاوض مع العدو لن يُجدي نفعاً في ظل الاحتلال واعتقال الأسرى واستمرار المجازر

أكدت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” في بيان، أن “ما يعنينا اليوم كلبنانيين هو التمسك بالوحدة و دعم الصمود في الميدان بمواجهة العدو من أجل حماية كُل الوطن من جنوبه الى شماله، لأن التجارب أثبتت أن العدو لا يفهم الا بلغة القوة”.
و أعتبرت أن “ما جرى في واشنطن من لقاء اعلامي بين ممثل عن لبنان و كيان العدو هو مسرحية أمريكية لا تقدم و لا تُأخر شيئاً في المعادلات ولن تجدي نفعاً للوطن، لأنها تأتي في ظل استمرار اعتقال أسرى لبنانيين في السجون الصهيونية و احتلال أراضي واسعة من الجنوب كما ارتكاب المجازر الوحشية يومياً بحق المدنيين أمام مرأى كل العالم”.
وختمت اللجنة ب “تحية الاجلال و الاكبار الى الأسرى اللبنانيين في سجون العدو و الى قافلة الشهداء و الجرحى الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان و الذين يمثلون العزة و الكرامة الحقيقية في وطننا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام