إدارة ترمب تقيل قضاة هجرة بينهم من عرقلوا ترحيل طلاب مؤيدين لفلسطين

أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إقالة عدد من قضاة الهجرة، بينهم قاضيتان عرقلتا محاولات ترحيل طلاب مؤيدين لفلسطين، وفق ما أعلنت الرابطة الوطنية لقضاة الهجرة.

وأوضحت الرابطة أن ستة قضاة أُقيلوا مطلع الأسبوع الماضي، وثلاثة آخرين في “الجمعة العظيمة”، ما يرفع عدد القضاة المفصولين منذ مطلع عام 2025 إلى 113 قاضياً، دون توضيح الأسباب أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واصفة الخطوة بأنها “تعسفية”.

وبحسب رويترز، فإن من بين المفصولين القاضيتين روبال باتيل ونينا فرويس، اللتين عرقلتا إجراءات ترحيل طلاب، بينهم طالبة الدكتوراه رُميساء أوزتورك وطالب جامعة كولومبيا محسن المهدواي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل حملة تشددها إدارة ترمب تجاه ملف الهجرة، بالتوازي مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية، حيث تسعى السلطات إلى ترحيل طلاب أجانب واتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التعليمية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تعكس توجهاً لتسريع عمليات الإبعاد وتشديد القبضة على القضاء المرتبط بملف الهجرة، وسط انتقادات متزايدة لسياسات الإدارة في هذا المجال.

المصدر: وكالو رويترز