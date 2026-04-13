تقرير مصور | ردًّا على الخروقات.. المقاومة تستهدف كريات شمونة ودوفيف والمطلة و”شلومي” بصواريخ ومسيّرات

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار، واعتداءاته المتكرّرة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو..



تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ردًا على الاعتداءات، حيث استهدف مجاهدوها مستوطنتي كريات شمونة ودوفيف بصليات صاروخية مماثلة، في إطار الردّ على الخروقات المتكرّرة.

وفي سياق العمليات المتواصلة، استهدف المجاهدون موقع المطلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، قبل أن يعاودوا استهداف الموقع نفسه بصليةٍ من الصواريخ الثقيلة، محقّقين إصاباتٍ مباشرة.

كما استهدفت المقاومة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيلي في مستوطنة شلومي بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية، في سياق استهداف تجمّعات العدوّ ومواقعه العسكرية على امتداد الجبهة الشمالية.