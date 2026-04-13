نتنياهو: هناك صعوبة لتشكيل تحالف دولي لنزع سلاح حماس

أقرّ رئيس حكومة الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بصعوبة تشكيل تحالف دولي لنزع سلاح حركة “حماس” في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الخيار “أقل واقعية”، ما يعني أن “إسرائيل ستضطر إلى القيام بذلك بنفسها”.

وقال نتنياهو، وفق ما نقلت وسائل إعلام صهيونية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب “فشل في حشد ائتلاف دولي لفتح مضيق هرمز”، معتبراً أن ذلك “يعكس تعقيدات أكبر في تشكيل تحالف مماثل لنزع سلاح حماس”.

وأضاف أن ترمب “يدرك أن حماس لن تسلم سلاحها”، في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الصهيونية لهذا الملف، وسط تهديدات باستئناف العمليات العسكرية في حال عدم الاستجابة.

وكانت خطة أميركية طُرحت سابقاً تضمنت نزع سلاح “حماس” كجزء من ترتيبات أوسع تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وتشكيل إدارة جديدة، إلى جانب نشر قوة دولية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار الاعتداءات، في وقت تتصاعد فيه التهديدات بالعودة إلى الحرب.

المصدر: وكالة الأناضول