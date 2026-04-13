    عربي وإقليمي

    3 شهداء بنيران مسيّرة.. وتصعيد مدفعي متواصل للاحتلال على قطاع غزة

      واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة، مستهدفاً المدنيين في مناطق مختلفة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

      وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين في منطقة المزرعة شرق دير البلح وسط القطاع، في محيط منطقة سكنية تؤوي نازحين. وقد جرى نقل الجرحى إلى مستشفى الأقصى لتلقي العلاج.

      وفي شمال القطاع، أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب دوار الحلبي في جباليا، فيما واصلت مدفعية العدو قصفها لمناطق متفرقة، طالت منطقة الشاكوش غرب رفح، والمناطق الشرقية لحي التفاح في غزة، إضافة إلى أطراف مدينة خان يونس.

      ويأتي هذا التصعيد في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار العدوان على القطاع، ما يفاقم من معاناة المدنيين ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية.

      وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72 ألف شهيد، إضافة إلى مئات آلاف الجرحى، في ظل استمرار القصف والحصار.

      المصدر: وكالة الأناضول

      جرائم متواصلة في غزة: استشهاد 6 من عناصر الشرطة