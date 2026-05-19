قصف إسرائيلي عنيف على جباليا وعمليات نسف في خان يونس… دمار واسع في قطاع غزة

شنّ الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين غارتين جويتين استهدفتا منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى دمار واسع في منازل ومحيط المنطقة، التي كانت قد تعرضت سابقاً لدمار كبير جراء العدوان المتواصل على القطاع.

وأفاد مراسلون ومصادر محلية بأن الغارتين استهدفتا منزلاً ومحيطه في منطقة مكتظة بمخيم جباليا، حيث تعيش عائلات نازحة داخل منازل متضررة وخيام أقيمت فوق أنقاض المنازل المدمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وذكرت المصادر أن جيش الاحتلال طلب من بعض السكان إخلاء مربع سكني كامل قبل القصف، ما تسبب بحالة من الهلع بين الأهالي، خصوصاً النساء والأطفال، قبل أن يُنفذ القصف الجوي على المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات ضخمة في خان يونس جنوبي القطاع، ناجمة عن عمليات نسف نفذها الجيش الإسرائيلي لما تبقى من منازل ومنشآت سكنية في المناطق التي يسيطر عليها شرق المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، وتزايد أعداد الضحايا والدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والأحياء السكنية.

المصدر: وكالة الأناضول