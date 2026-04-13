الإثنين   
   13 04 2026   
   24 شوال 1447   
   بيروت 02:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    إيران | عراقجي: إيران تفاوضت بِحسن نية لإنهاء صراع الـ47 عامًا.. والتهديدات عرقلت اتفاق إسلام آباد

      قال وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي، إنّ بلاده انخرطت “بحسن نية” في مفاوضات مكثفة وعلى أعلى المستويات لإنهاء حالة الصراع الممتدة مع الولايات المتحدة منذ 47 عامًا.

      وفي منشور على منصة إكس، أوضح عراقجي أنه “بينما كانت الأطراف على بعد خطوات قليلة من التوصل إلى اتفاق إسلام آباد، واجهت المفاوضات عقبات تمثلت في المبالغات والتغييرات المستمرة في الأهداف والتهديدات بالحصار”.

      واختتم عراقجي تصريحاته بالتأكيد على أن “الدروس لم تُستفد بعد”، مشددًا على القاعدة الدبلوماسية التي تقول إن “حسن النية يولد حسن النية، والعداوة تولد العداوة”.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء حصار بحري على الموانئ الإيرانية اعتباراً من 13 نيسان / أبريل وطهران تتوعد بالتصدي

      القيادة المركزية الأمريكية تعلن بدء حصار بحري على الموانئ الإيرانية اعتباراً من 13 نيسان / أبريل وطهران تتوعد بالتصدي

      سلطنة عُمان تدعو إلى تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران

      سلطنة عُمان تدعو إلى تمديد الهدنة بين واشنطن وطهران

      مطالب أميركية مفرطة ونية فرض إملاءات تُفشل المفاوضات مع إيران

      مطالب أميركية مفرطة ونية فرض إملاءات تُفشل المفاوضات مع إيران