    قداديس عيد الفصح في سوريا: صلوات لرفع الحروب وتأكيد على الإيمان

    أقيم في العاصمة السورية دمشق قداس عيد الفصح في الكاتدرائية المريمية برئاسة البطريرك يوحنا العاشر يازجي.

    وفي كلمة العيد التي تليت باسم البطريرك اليازجي، كان تأكيد على أن ايمان المسيحيين المشرقيين لا يهتز مهما عصفت الامواج بسفينة حياتهم, والصلاة من اجل ان يرفع الله ويلات الحروب عن المنطقة والعالم. كما كانت دعوات للمخطوفين منذ سنوات في سوريا، وبينهم المطرانان في حلب.

    هذا وأقيم في كنيسة مار ميخائيل في مدينة اللاذقية، قداس عيد الفصح وسط أجواء روحانية، ومشاركة واسعة من المصلين.

    واقيمت قداديس عيد الفصح ايضاُ في حمص وغيرها من المدن السورية وسط دعوات لانهاء الحروب في المنطقة والعالم.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    سوريون يقتحمون السفارة الإماراتية في دمشق ويرفعون العلم الفلسطيني

    سوريون يقتحمون السفارة الإماراتية في دمشق ويرفعون العلم الفلسطيني

    فتح معبر العريضة لعبور المشاة من السوريين

    فتح معبر العريضة لعبور المشاة من السوريين

    تبادل للأسرى بين قوات دمشق والحرس الوطني في السويداء

    تبادل للأسرى بين قوات دمشق والحرس الوطني في السويداء