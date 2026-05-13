الرئيس بري تابع مع زواره المستجدات واطلع من هاني على خسائر القطاع الزراعي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الزراعة نزار هاني حيث جرى عرض للاوضاع العامة ولآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة العدو عدوانه على لبنان وتداعياته على المزارعين والقطاع الزراعي .

وأطلع الوزير هاني الرئيس بري على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والمساحات الحرجية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وتداعياته على الاقتصاد اللبناني حيث بلغت المساحات المتضررة حوالي 22,5 في المئة أي ما مساحته 56264 الف هكتار توزعت ما بين أضرار طالت كروم زيتون واشجار الفاكهة وزراعة التبغ وبساتين الحمضيات والموز والزراعات المحمية .

كنعان

واستقبل بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ، وبحثا في الاوضاع العامة وشؤونا تشريعية.

واستقبل الرئيس بري وفداً من كتلة “الاعتدال الوطني” ضم النواب: محمد سليمان ، احمد الخير وعبد العزيز الصمد، في حضور امين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش وعضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة العدو عدوانه على لبنان وملف النازحين وشؤوناً تشريعية لا سيما قانون العفو .