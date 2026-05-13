الأربعاء   
   13 05 2026   
   25 ذو القعدة 1447   
   بيروت 14:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الحجار اطلع على سير العمل في دوائر النفوس : لتقديم التسهيلات للمواطنين النازحين والإسراع في إنجاز معاملاتهم

      تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار سير العمل في دوائر النفوس التي نُقلت سجلات المواطنين منها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيروت، حفاظا عليها من القصف الإسرائيلي.

      وفي هذا الإطار، اطلع الوزير الحجار من مأموري نفوس النبطية ومرجعيون وصور وميس الجبل وجويا وجباع وتبنين، بحضور المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب ومديرة المديرية الإدارية المشتركة رشا حوراني، على آلية العمل المعتمدة لإنجاز معاملات المواطنين، لا سيما الأهالي النازحين من مناطقهم، إضافة إلى التحديات والحاجات المرتبطة باستمرار تقديم الخدمات الإدارية.

      وشدّد على “ضرورة تقديم كل التسهيلات إلى المواطنين والعمل على إنجاز معاملاتهم في أقصى سرعة ممكنة، في ظل الظروف الراهنة”، مؤكدا “تأمين كل ما يلزم لضمان حسن سير العمل واستمرارية المرفق العام”.

      كما أثنى الوزير الحجار على” جهود مأموري النفوس والموظفين المعنيين”، مثمّنا “تفانيهم في متابعة شؤون المواطنين وتأمين الخدمات الأساسية إليهم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      الوزير الحجار بحث مع ممثلي قطاع المحروقات في تنظيم النقل والتوزيع

      الوزير الحجار بحث مع ممثلي قطاع المحروقات في تنظيم النقل والتوزيع

      الحجار: الهمّ الأول للبنان في هذه المرحلة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار

      الحجار: الهمّ الأول للبنان في هذه المرحلة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار

      الوزير الحجار: لرفع أعلى درجات الجهوزية الأمنية

      الوزير الحجار: لرفع أعلى درجات الجهوزية الأمنية