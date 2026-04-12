سلسلة غارات صهيونية تستهدف بلدات جنوب الليطاني وتوقع إصابات

شهدت قرى وبلدات منطقة جبل عامل الأولى (جنوب نهر الليطاني)، منذ فجر اليوم الأحد 12 نيسان 2026، سلسلة اعتداءات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، طالت عدداً من البلدات وأدت إلى وقوع إصابات في بعضها.

ففي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي عند الساعة 12:48 بعد منتصف الليل غارة على بلدة معركة، ما أدى إلى تسجيل إصابات. وعند الساعة 1:41 فجراً، استُهدفت بلدة قانا بعدة غارات، تلتها غارة عند الساعة 2:30 فجراً على بلدة دبين.

وعند الساعة 2:41 فجراً، استهدفت غارة منزلاً في بلدة السماعية، قبل أن تُستهدف البلدة نفسها مجدداً بغارة ثانية عند الساعة 2:46 فجراً. كما طالت غارة عند الساعة 2:45 فجراً بلدة محرونة، وأسفرت عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، شنّ الطيران الحربي عند الساعة 3:00 فجراً غارة على بلدة خربة سلم من دون تسجيل إصابات، تلتها غارة عند الساعة 3:36 فجراً على بلدة عيتيت.

واستمر التصعيد صباحاً، حيث استُهدفت بلدة معروب عند الساعة 5:49 فجراً، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما طالت غارة ثانية بلدة دبين عند الساعة 6:10 صباحاً.

وعند الساعة 8:32 صباحاً، استُهدفت بلدة قلاويه بغارة جوية، فيما أدت غارة عند الساعة 10:40 صباحاً على بلدة الشهابية إلى وقوع إصابات. واختُتمت هذه السلسلة عند الساعة 11:35 قبل الظهر بغارة على بلدة الحنية.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن تصعيد جوي متواصل يستهدف بلدات جنوب الليطاني، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المنطقة.

المصدر: موقع المنار