باكستان تؤكد استمرار جهودها لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن

أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن الوفدين الإيراني والأميركي عقدا جولات تفاوض متعددة في إسلام آباد انتهت صباح اليوم الأحد دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكداً أن “باكستان ستواصل جهودها لتسهيل التقارب بين الجانبين”.

وأشار دار إلى أن “بلاده ستستمر في العمل على دعم مسار الحوار بين طهران وواشنطن، معرباً عن أمله في التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وتعزيز فرص التهدئة”.

وتأتي هذه المفاوضات ضمن مبادرة دبلوماسية استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من إيران والولايات المتحدة، عقب إعلان وقف إطلاق نار لمدة 14 يوماً بعد التصعيد العسكري الأخير الذي استمر 40 يوماً.

وكانت المبادرة قد طُرحت من قبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وجرى تنفيذها بعد أسابيع من وساطات سرية وعلنية، حيث انطلقت جولاتها الأولى يوم السبت 11 نيسان/أبريل 2026.

